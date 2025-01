Panorama.it - La Corte Suprema conferma la legge voluta da Biden e vieta TikTok negli USA

È accaduto esattamente quanto ci si aspettava. Ladegli Stati Uniti ha deciso dire ladal Presidente uscente, con la quale è stato previsto il divieto di utilizzo dida parte degli americani. La, pur ascoltando le argomentazioni fatte da Byte Dance, la società proprietaria del social Cinese e che aveva proposto il ricorso, le ha ritenute inadeguate, scrivendo la parola fine su questa diatriba giudiziaria. In realtà, per gli utenti statunitensi che sono iscritti a questa piattaforma non tutto è perduto. Infatti, qualoradovesse essere venduto ad una società americana, la situazione cambierebbe radicalmente le sue sorti. Ma il tutto dovrebbe avvenire entro breve termine, dato che il blocco è previsto per il 19 gennaio. Inizialmente, nel 2020, era stato Trump a chiederne il divieto di utilizzoUSA.