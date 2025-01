Ilfattoquotidiano.it - Jennifer Alcani, la 13enne morta nello schianto della Bmw. Le indagini su dinamica, alta velocità e video su TikTok prima dell’incidente

La serata alcolica, l’auto di grossa cilindrata, lafolle, losu un parapetto ripreso da unfinito su. E’ difficile mettere tutto dentro i confiniparola “tragedia” nella ricostruzioneche ha portato alla morte di una ragazzina di 13 anni,, di Pescarenico, in provincia di Lecco. Avrebbe compito 14 anni ad aprile. Si è spenta dopo sei giorni di agonia, senza aver mai ripreso conoscenza. I soccorritori, quando erano corsi sul luogo dellolungo la Provinciale 72 ad Abbadia Lariana, avevano subito definito le sue condizioni “disperate”. Ora per la sua morte è indagato il conducente dell’auto, una Bmw Serie 1, un giovane di 22 anni, che dovrà rispondere di omicidio stradale. Tra i vari suoi comportamenti, secondo quanto riferisce il CorriereSera, c’è anche il tentativo di fuggire dal pronto soccorso per evitare l’alcol test.