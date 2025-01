Isaechia.it - Giulia De Lellis a La Repubblica: “Con Andrea Damante una relazione tossica, c’era dipendenza affettiva. I testi di Tony Effe? Ecco perché non mi danno fastidio”

Leggi su Isaechia.it

Deè stata ospite del programma Metropolis, prodotto dal quotidiano La, rilasciando un’intervista riguardo il suo lavoro e la sua vita privata. Riguardo al suo ruolo di influencer ha dichiarato:È una bella responsabilità avere 5 milioni e mezzo di follower, in cui cerco però di non caricarmi troppo per non snaturarmi, rimango fedele a me stessa stando attento a quel che faccio che comunico. Le bimbe disono questa squadra incredibile di ragazzi e ragazze che mi seguono da tantissimi anni, che mi aggiornano, mi supportano e proteggono da tutto e tutti e fanno parte della mia vita.Anche la Denon è stata immune dagli haters nel corso degli anni: Ricevo molti insulti anche in quando donna, un po’ di tutto, ma non mi faccio prendere troppo da questa cosa.