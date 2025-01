Puntomagazine.it - Gioia Tauro: lotta al traffico di sostanze stupefacenti

Sequestrati dalla Guardia Di Finanza 110 chilogrammi di cocaina aIl Comando Provinciale di Reggio Calabria, in stretta sinergia e collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha sequestrato presso il Porto diun altro ingente carico di 110 chilogrammi di cocaina purissima.In particolare, i militari del Gruppo die i funzionari del locale Ufficio delle dogane, nel corso di un’attenta attività di analisi operativa e di costante monitoraggio delle spedizioni commerciali in transito nella locale area portuale, hanno individuato un container sospetto che trasportava bobine di carta, proveniente dal Nord America e diretto in Italia, all’interno del quale è stato scoperto il notevole quantitativo di cocaina sottoposto a sequestro.