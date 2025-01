Linkiesta.it - È il tempo del dry veganuary

Siamo circondati da buone intenzioni formato marketing. E se i due imperativi sono mangiare più green eliminando proteine animali e bere meno alcol preferendo bevande alternative, ecco che il marketing delle aziende si dà da fare per stare sul pezzo e farci mantenere i buoni propositi con le loro proposte.In queste settimane potreste essere sedotti dall’idea del, challenge globale nata nel Regno Unito promossa in Italia dall’associazione no profit Essere Animali, che è una sfida a mangiare solo vegano per il mese di gennaio. È un modo per avvicinare le persone all’alimentazione plant based, partendo con una sorta di gioco al quale partecipano anche personaggi noti a livello internazionale, come Billie Eilish, Joaquin Phoenix, Paul McCartney, solo per citare alcuni ambassador.Molte le aziende che utilizzano questo momento per promuovere i propri prodotti e le proprie attività, come KoRo che ne è partner ufficiale, e ha istituito per questo mese la campagna vegan, nata per ispirare i consumatori a scoprire un mondo di sapori vegani e innovativi con i suoi oltre 700 prodotti 100% plant based.