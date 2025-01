Dalla Juventus al Milan il colpo che infiamma il mercato di gennaio

Leggi su Sportface.it

Bianconeri e rossoneri protagonisti nella sessione invernale di calcio: il nuovo acquisto accontenta i tifosiDue attaccanti, altrettanti incroci in questoditra. Da una parte Randal Kolo Muani, dall’altra Marcus Rashford. Il francese ha rotto con Luis Enrique, l’inglese con Ruben Amorim.Bianconeri e rossoneri hanno lavorato su entrambe le piste, anche se poi le strade si sono divise. La Juve ha chiuso con Kolo Muani, mentre ilsi è diretto Manchester dove l’obiettivo potrebbe essere un altro: non parliamo di alternativa ma di cambio di strategia, andando ad anticipare la necessità di fare un terzino destro a luglio (Calabria in scadenza e verso l’addio) e provando a cogliere l’opportunità Walker, che vuole lasciare il City. Come detto uno (Rashford) o l’altro (Walker), perché uno è il posto per il calciatore inglese tesserabile.