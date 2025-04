Chiamamifaro dopo l8217eliminazione da Amici 24 8220Mesi assurdi mi sono sentita capita Ora so chi sono8221

Chiamamifaro ha aggiornato il suo profilo Instagram dopo l'eliminazione ad Amici avvenuta ieri sera, durante il Serale. Angelica Gori ha salutato la scuola dove, come ha scritto sui social, ha vissuto i "sei mesi più assurdi della mia vita". Leggi su Fanpage.it ha aggiornato il suo profilo Instagraml'eliminazione adavvenuta ieri sera, durante il Serale. Angelica Gori ha salutato la scuola dove, come ha scritto sui social, ha vissuto i "sei mesi piùdella mia vita".

