Tennis Musetti sconfitto da Alcaraz

Musetti. Il giocatore di Carrara cede al n.2 Atp, lo spagnolo Alcaraz, 3-6 6-1 6-0. L'azzurro offre ottimo Tennis nel 1°set poi nel secondo set va subito sotto. In avvio di terzo set si capisce che qualcosa non va. Musetti chiama il fisioterapista per un problema alla gamba destra. Lorenzo resta in campo per onor di firma, Alcaraz vola veloce verso la vittoria. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 14.04 Dopo la splendida cavalcata vincente di questa settimana, si ferma in finale il cammino di Lorenzo. Il giocatore di Carrara cede al n.2 Atp, lo spagnolo, 3-6 6-1 6-0. L'azzurro offre ottimonel 1°set poi nel secondo set va subito sotto. In avvio di terzo set si capisce che qualcosa non va.chiama il fisioterapista per un problema alla gamba destra. Lorenzo resta in campo per onor di firma,vola veloce verso la vittoria.

