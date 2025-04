Ilfattoquotidiano.it - Scontri al corteo ProPalestina a Milano: 6 denunciati. Per loro Daspo urbano e foglio di via

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Resistenza a pubblico ufficiale, oltre a danneggiamento e possesso di un coltello a serramanico. Sono le accuse mosse ai 6 persone denunciate per glidurante ilPro Palestina di sabato a. I manifestanti – cinque uomini e una donna – hanno tutti un’età compresa tra i 19 e i 30 anni. Il questore diha disposto nei confronti di tutti ile per tre anche ildi via da. Uno dei sei, già protagonista dei disordini durante unper l’anarchico Alfredo Cospito, ha ricevuto un avviso orale. Tutti sono statiper la resistenza, solo uno invece per il danneggiamento e il possesso del coltello. La procura milanese è in attesa della informativa della Digos per poi aprire formalmente un’indagine.La manifestazione – alla quale hanno preso parte circa 15mila persone – ha visto la partecipazione anche di una frangia di militanti dell’area antagonista e anarchica: circa quaranta persone, in gran parte incappucciate, supportate da un fronte composto da diversi manifestanti che, lungo il primo tratto di percorso del, ha danneggiato vetrine tracciando scritte sulle sedi di vari istituti bancari ed esercizi commerciali, compresa la scritta “Spara a Maloni” comparsa su una vetrina del Banco Popolare diin zona Isola.