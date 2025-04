ATP Montecarlo 2025 Musetti lotta con un infortunio ma capitola in finale Alcaraz è campione

Montecarlo, 13 aprile 2025 - È terminata nel peggior modo possibile, con un infortunio, la finale tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz nell'ATP di Montecarlo. Il tennista spagnolo si è imposto in tre set, in un match dalle diverse sfaccettature, che lascia però con l'amaro in bocca il tennista azzurro. Musetti era riuscito a conquistare, in maniera convincente, la vittoria del primo set per 6-3, salvo poi essere travolto da una mezz'ora stratosferica del rivale nel secondo set. Portato a casa il set del pareggio per 6-1, Alcaraz ha poi fronteggiato un avversario dilaniato dai problemi fisici fin dalle prime battute dell'ultimo parziale della sfida. Musetti ha infatti cominciato a sentire dolore fin dal secondo game e ha comunque portato fino in fondo la propria partita con onore, pur perdendo il terzo set per 6-0. Sport.quotidiano.net - ATP Montecarlo 2025, Musetti lotta con un infortunio ma capitola in finale: Alcaraz è campione Leggi su Sport.quotidiano.net , 13 aprile- È terminata nel peggior modo possibile, con un, latra Lorenzoe Carlosnell'ATP di. Il tennista spagnolo si è imposto in tre set, in un match dalle diverse sfaccettature, che lascia però con l'amaro in bocca il tennista azzurro.era riuscito a conquistare, in maniera convincente, la vittoria del primo set per 6-3, salvo poi essere travolto da una mezz'ora stratosferica del rivale nel secondo set. Portato a casa il set del pareggio per 6-1,ha poi fronteggiato un avversario dilaniato dai problemi fisici fin dalle prime battute dell'ultimo parziale della sfida.ha infatti cominciato a sentire dolore fin dal secondo game e ha comunque portato fino in fondo la propria partita con onore, pur perdendo il terzo set per 6-0.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Cobolli-Lajovic 6-4 - 4-2 - ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA : l’azzurro passa avanti di un break nel 5° game del 2° set

Berrettini-Musetti - Atp Montecarlo 2025 : a che ora e dove vederla in diretta

Atp Montecarlo 2025 - oggi Musetti-Tsitsipas : orario e dove vederla in tv

Ne parlano su altre fonti Atp Montecarlo, la Finale: Alcaraz-Musetti 3-6 6-1 6-0. Infortunio per l’azzurro, vince lo spagnolo - Alcaraz-Musetti 3-6 6-1 6-0. Musetti, che peccato! Alcaraz vince in rimonta a Montecarlo. E Lorenzo si fa pure male.... ATP Montecarlo 2025, il sogno finale di Musetti passa da De Minaur. Derby spagnolo per Alcaraz. Atp Montecarlo 2025, il programma e gli italiani in campo oggi lunedì 7 aprile: vincono Musetti e Berrettini. Musetti-De Minaur oggi in tv, ATP Montecarlo 2025: orario semifinale, programma, streaming. Musetti ko in finale, Alcaraz vince a Monte-Carlo.

Scrive corriere.it: Musetti-Alcaraz all'Atp di Montecarlo 2025, la finale in diretta: se Lorenzo vince entra tra i primi 10 - Prima volta per l'azzurro in una finale di un Masters 1000. Un successo vorrebbe dire diventare n.7 in classifica ...

ansa.it comunica: Finale Atp Montecarlo, Musetti-Alcaraz 5-2 nel primo set DIRETTA e FOTO - Lorenzo Musetti in campo contro Carlos Alcaraz 5-2 nel primo set nella finale del torneo Atp di Montecarlo. Ancora una rimonta per Lorenzo Musetti che batte anche Alex De Minaur e si qualifica per la ...

Si apprende da msn.com: Atp Montecarlo 2025, super rimonta di Musetti contro de Minaur: è in finale contro Alcaraz - Lorenzo Musetti vince in rimonta contro Alex de Minaur all’Atp Montecarlo 2025 e conquista la sua prima finale in un Masters 1000 della sua carriera. Il tennista carrarese, n°16 del mondo, ha battuto ...