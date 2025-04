Oasport.it - LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2025 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1 con Tony Cairoli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.48ieri sfortunato nelladi qualifica, dopo una bella partenza si è fermato al secondo giro per un problema alla moto.13.44 In1 di MX1 Adamo si trova a quattro secondi dal primo posto.13.40 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-1 di.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dellaGP, occhi puntati su. Nelladi qualifica dial Crossodromo “Il Ciclamino” di Pietramurata in Arco di Trento l’attesa era tutta sucon la Ducati. Ma il protagonista del sabato diè la Kawasaki KX450 SR ufficiale di Romain Febvre. Tornato al successo di un GP iridato in Sardegna, l’ex campione del 2015 ha monopolizzato la scena, rosicchiando un punto in campionato su Tim Gajser secondo a precedere l’altra Honda HRC condotta da Ruben Fernandez.