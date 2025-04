Marocchi su Arnautovic Sembra aver trovato la sua dimensione questa posizione lo sta esaltando

Marocchi elogia Arnautovic, protagonista nel match contro il Cagliari e autore del gol che ha aperto le marcature nell’anticipo del sabato pomeriggioMarocchi dagli studi di Sky Sport ha speso belle parole per Arnautovic che nella sfida del sabato pomeriggio contro il Cagliari è stato uno dei protagonisti. L’austriaco infatti ha aperto le marcature dell’Inter.PAROLE – «Sembra aver trovato la sua dimensione. È chiaramente il terzo attaccante, ma questa posizione lo sta esaltando. Tecnicamente è tra i più forti del nostro campionato. A Bologna si era già intuito che avesse un carattere non sempre facile da gestire, ma oggi stiamo vedendo la sua miglior versione: l’assist è di una bellezza assoluta, perché vede prima degli altri».SULLA FORZA DEL COLLETTIVO NERAZZURRO – «Quando è meravigliosa, questa Inter è squadra nel senso più profondo. Internews24.com - Marocchi su Arnautovic: «Sembra aver trovato la sua dimensione, questa posizione lo sta esaltando» Leggi su Internews24.com di Redazioneelogia, protagonista nel match contro il Cagliari e autore del gol che ha aperto le marcature nell’anticipo del sabato pomeriggiodagli studi di Sky Sport ha speso belle parole perche nella sfida del sabato pomeriggio contro il Cagliari è stato uno dei protagonisti. L’austriaco infatti ha aperto le marcature dell’Inter.PAROLE – «la sua. È chiaramente il terzo attaccante, malo sta. Tecnicamente è tra i più forti del nostro campionato. A Bologna si era già intuito che avesse un carattere non sempre facile da gestire, ma oggi stiamo vedendo la sua miglior versione: l’assist è di una bellezza assoluta, perché vede prima degli altri».SULLA FORZA DEL COLLETTIVO NERAZZURRO – «Quando è meravigliosa,Inter è squadra nel senso più profondo.

