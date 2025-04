Green Day debuttano al Coachella con tutta la loro storia rock e politica Charlie XCX sensuale e travolgente con Lorde Billie Eilish e Troye Sivan

Coachella Valley Music and Arts Festival – l’evento che si svolge annualmente sui campi dell’Empire Polo Club di Indio, nella Coachella Valley in California – si sono esibiti con grande successo sia Lady Gaga che ha proposto una performance mastodontica e gotica che il golden boy della musica Benson Boone che ha omaggiato anche i Queen con l’apparizione, a sorpresa, sul palco dello storico chitarrista della band Brian May.Poi è intervenuto anche il senatore Usa Bernie Sanders che ha fatto un appello questo Paese si trova ad affrontare sfide molto difficili e il futuro dell’America dipende dalla vostra generazione. Potete ignorare ciò che sta accadendo, ma lo fate a vostro rischio e pericolo. Abbiamo bisogno che vi alziate per lottare per la giustizia economica, sociale e razziale“.Ma al Coachella è stato anche il giorno dei Green Day che dal successo di “Dookie” nel 1994 e l’album cult “American Idiot” del 2004, ancora non si erano mai esibiti al Coachella. Ilfattoquotidiano.it - Green Day debuttano al Coachella con tutta la loro storia rock e politica. Charlie XCX sensuale e travolgente con Lorde, Billie Eilish e Troye Sivan Leggi su Ilfattoquotidiano.it AlValley Music and Arts Festival – l’evento che si svolge annualmente sui campi dell’Empire Polo Club di Indio, nellaValley in California – si sono esibiti con grande successo sia Lady Gaga che ha proposto una performance mastodontica e gotica che il golden boy della musica Benson Boone che ha omaggiato anche i Queen con l’apparizione, a sorpresa, sul palco dello storico chitarrista della band Brian May.Poi è intervenuto anche il senatore Usa Bernie Sanders che ha fatto un appello questo Paese si trova ad affrontare sfide molto difficili e il futuro dell’America dipende dalla vostra generazione. Potete ignorare ciò che sta accadendo, ma lo fate a vostro rischio e pericolo. Abbiamo bisogno che vi alziate per lottare per la giustizia economica, sociale e razziale“.Ma alè stato anche il giorno deiDay che dal successo di “Dookie” nel 1994 e l’album cult “American Idiot” del 2004, ancora non si erano mai esibiti al

Potrebbe interessarti anche:

Green Day cambiano (ancora una volta) il testo di un brano durante il loro live al Coachella

I Green Day coinvolti nella produzione di New Years Rev - film ispirato alla loro vita

I Green Day hanno modificato il testo di “American Idiot” per Elon Musk. E lui risponde

Ne parlano su altre fonti Coachella 2025: musica, moda e sorprese nel deserto californiano. Kia Ev day 2025: debuttano Ev4, Pv5 e il concept Ev2. I Green Day mettono Donald Trump nel mirino. Il punk rock dei Sum 41 sbarca a Jesolo. I-Days Milano 2024: i Green Day annunciati come primi headliner. One Direction con “Take me home” subito primi in classifica.

Secondo video.sky.it: Coachella 2025, i Green Day headliner per la prima volta al Festival cantano "Dookie". VIDEO - Guarda Coachella 2025, i Green Day headliner per la prima volta al Festival cantano "Dookie". VIDEO su Sky Video - Sky TG24 ...

Scrive tg24.sky.it: Green Day, è uscito a sorpresa il nuovo singolo Smash it like Belushi - I Green Day hanno fatto uscire a sorpresa il nuovo singolo Smash it like Belushi. La band punk californiana capitanata da Billie Joe Armstrong sorprende così i fan con una nuova canzone inattesa, ...

Nota di virginradio.it: Green Day: è uscito il nuovo singolo Smash It Like Belushi. Ascoltalo ora! - I Green Day tornano con una nuova edizione di Saviors (édition de luxe) in uscita il 23 maggio. Per annunciare l’uscita, la band ha pubblicato un brano inedito dal titolo Smash It Like Belushi . I ...