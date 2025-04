Tg24.sky.it - Palermo, tre detenuti evadono dal carcere minorile calandosi con un lenzuolo

Evasione dalMalaspina di. Tre giovanisono scappatidalle mura di cinta con le lenzuola intrecciate. Uno sarebbe stato preso. Sono in corso le indagini dalla polizia e dalla polizia penitenziaria per rintracciare gli altri due. Un elicottero della polizia è impegnato nelle ricerche. A fuggire sono stati tre giovani extracomunitari che hanno segato le sbarre della cella e si sono calati dal muro di cinta in via Cilea con le lenzuola.