Arriva la matematica Union Clodiense saluta la serie C dopo un anno

Arrivata. Con la netta sconfitta interna di ieri allo stadio Ballarin, contro l'Atalanta Under 23, l'Union Clodiense è matematicamente retrocessa in serie D. I lagunari salutano la serie C, conquistata dopo 48 anni di attesa. Veneziatoday.it - Arriva la matematica: l'Union Clodiense saluta la serie C dopo un anno Leggi su Veneziatoday.it Si sapeva sarebbe servita un'impresa, e alla fine, purtroppo, non èta. Con la netta sconfitta interna di ieri allo stadio Ballarin, contro l'Atalanta Under 23, l'mente retrocessa inD. I lagunarino laC, conquistata48 anni di attesa.

