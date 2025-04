Lipari la giornata del mare con i ragazzi delle scuole

giornata del mare, è ormai da qualche anno un importante occasione di riflessione e presa di consapevolezza della centralità del mare per il nostro Paese. L'obiettivo della giornata è anche quello di sensibilizzare le nuove generazioni, un'opportunità unica per promuovere l'importanza del. Messinatoday.it - Lipari, la giornata del mare con i ragazzi delle scuole Leggi su Messinatoday.it Ladel, è ormai da qualche anno un importante occasione di riflessione e presa di consapevolezza della centralità delper il nostro Paese. L'obiettivo dellaè anche quello di sensibilizzare le nuove generazioni, un'opportunità unica per promuovere l'importanza del.

Potrebbe interessarti anche:

Fregene - una giornata “Tra terra e mare” dedicata alla pulizia della spiaggia

Ilary Blasi e Michelle Hunziker insieme alle Maldive : la giornata comincia con l’allenamento vista mare

Vasto celebra la Giornata del Mare : memoria - educazione e sostenibilità

Ne parlano su altre fonti Lipari, la giornata del mare con i ragazzi delle scuole. Lipari, la "Giornata nazionale del Mare" con scolari-Cp e Are.... La Guardia Costiera di Lipari insegna l’amore per il mare ai bambini: prevenzione la chiave. Lipari, dalla Residenza Municipale... Pignataro: divieti per riprese film su "L'Odissea".... Il Carnevale alle Eolie : gli anni ’90. Lipari, nuova tragedia: muore un giovane in spiaggia mentre giocava con i bambini... E nell'isola sempre piu' a rischio vita ora divampano le polemiche....

Segnala tp24.it: Giornata del Mare: la Guardia Costiera incontra gli studenti del territorio - In occasione della Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara, celebrata l’11 aprile, la Guardia Costiera ...

Come scrive informazione.it: Giornata del mare e della cultura marinara, oltre 350 ragazzi “a scuola” dalla Guardia Costiera di Loano-Albenga - Loano/Albenga. Istituita nel 2017 attraverso una specifica integrazione del Codice della nautica da diporto, l'11 aprile ricorre la 'Giornata del mare e della cultura marinara', fortemente voluta dal ...

Riporta imperiapost.it: Imperia: oltre 200 ragazzi alla Giornata del Mare. “Per far nascere la consapevolezza del rispetto ambientale” /Foto e Video - Grande partecipazione questa mattina, venerdì 11 aprile 2025, a Imperia per la Giornata del Mare e della Cultura Marinara, promossa dalla Capitaneria di Porto in collaborazione con l’Ufficio Scolastic ...