Juventusnews24.com - Caso scommesse Serie A, Fagioli minacciato: «Se non paghi ti faccio smettere di giocare!». Nuove rivelazioni sull’ex Juventus

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24A,: la rivelazione sul centrocampista ex. Tutti i dettagli sulla vicendaRepubblica ha riportato il documento della Polizia al centro della nuova indagine della Procura di Milano sulinA. Tra i calciatori compare ancora il nome di Nicolò, il quale «era esposto con l’organizzazione presso la quale effettuava leillegali per circa 2,8 milioni di euro».“Nelly”, uno degli esattori, avrebbecosì l’ex centrocampista della: «, quanto è vero, lo giuro sui miei bambini che mercoledì se non ho i miei soldi vengo a Torino e tedi».Leggi sunews24.com