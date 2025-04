Ilfattoquotidiano.it - Trump a Washington, Vance a Palazzo Chigi: inizia la settimana “americana” di Meloni sulla partita dei dazi

Giovedì aper incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald. Venerdì aper ricevere il vice di, J.D.. Dopo dieci giorni di caos mondiale a entrare in azione è la presidente del Consiglio Giorgia. Non sarà per una trattativa solo italiana, ma per rendere più visibile il potenziale ruolo che vorrebbe ritagliarsi di ponte, di mediatore privilegiato, tra l’Europa e gli Stati Uniti. Un concetto che si affrettano a precisare tutti i suoi ministri. “Il viaggio della– spiega il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo un forum al Padiglione Italia di Expo 2025 a Osaka – non è un viaggio per giocare unaitaliana, è un viaggio certamente per rafforzare i rapporti con gli americani, ma è un viaggio finalizzato anche a spingere il governo americano ad arrivare azero, e l’obiettivo potrebbe essere quello di creare un grande mercato euro-americano di libero scambio”.