Tennis Musetti ko in finale Alcaraz vince Montecarlo

Musetti nella finale del torneo di Montecarlo, la sua prima in un Masters 1000: l'azzurro perde in tre set con Carlos Alcaraz (3-6, 6-1, 6-0), alla prima vittoria nel torneo monegasco. Musetti nell'ultimo set ha dovuto fare i conti con un infortunio muscolare, che ha richiesto anche l'intervento di medico e fisioterapista. Quotidiano.net - Tennis: Musetti ko in finale, Alcaraz vince Montecarlo Leggi su Quotidiano.net Dura solo un set il sogno di Lorenzonelladel torneo di, la sua prima in un Masters 1000: l'azzurro perde in tre set con Carlos(3-6, 6-1, 6-0), alla prima vittoria nel torneo monegasco.nell'ultimo set ha dovuto fare i conti con un infortunio muscolare, che ha richiesto anche l'intervento di medico e fisioterapista.

Ne parlano su altre fonti Musetti ko in finale, Alcaraz vince a Monte-Carlo. Tennis: Musetti ko in finale, Alcaraz vince Montecarlo. Tennis: Musetti rimonta da finale, a Montecarlo sfiderà Alcaraz. Alcaraz vince a Montecarlo, sconfitto in rimonta Musetti (6-3, 1-6, 0-6). Montecarlo, Musetti fa il Sinner e si gode: De Minaur ko. Finale con Alcaraz per un montepremi record. Ma cosa c'entra Djokovic?. Tennis, derby azzurro a Musetti: Berrettini ko e quarti di finale a Montecarlo.

