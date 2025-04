Oasport.it - LIVE Musetti-Alcaraz 6-3, 1-6, 0-6, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro si arrende ad un problema muscolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02da domani sarà n.11 del mondo, mentren.2 dopo il sorpasso su Zverev. Lo spagnolo, come ha ritrovato l’amata terra rossa, è tornato a tratti devastante, pur con alcuni passaggi a vuoto.14.00 Resta l’amaro in bocca, perchénon ha potuto giocarsi le sue carte sino in fondo. Ha iniziato ad accusare unalla coscia destra all’inizio del terzo parziale. Dal terzo game in poi ha proprio smesso di correre: inutile l’intervento del fisioterapista. Speriamo l’infortunio non sia serio. Praticamente certo il forfait per Barcellona, speriamo in Madrid, ma soprattutto Roma.0-6 Servizio e diritto. Carlosvince l’ATP di. Battutoin un’ora e 47 minuti.40-15 Lungo il diritto lungolinea di