Lanazione.it - A Palazzo Vecchio convegno sul turismo

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 13 aprile 2025 - Analisi, progettazione, collaborazione e formazione: sono le parole chiave per gestire il futuro deldei prossimi 50 anni. E’ quanto emerso dal“Cst: 50 anni di, ricerca, formazione e innovazione” che si è tenuto nel Salone dei Cinquecento dia Firenze, organizzato da Centro Studi Turistici e Assessorato aldel Comune di Firenze. Ilrientra tra le celebrazioni per i 50 anni della nascita di Cst Firenze, di cui il Comune di Firenze è socio fin dalla fine degli anni ’80. L’evento è stata occasione per ripercorrere la storia delnegli ultimi 50 anni, la storia di Cst, ma soprattutto per fare il punto sulle prospettive del settore con la tavola rotonda “Destinazione futuro: ilche cambia”. Un confronto a tutto campo che ha visto protagonisti Jacopo Vicini, Assessore allo Sviluppo economico e al, Fiere e Congressi del Comune di Firenze, Leonardo Marras, Assessore all’Economia edella Regione Toscana, Susanna Cenni, Presidente Anci Toscana, Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, Carlotta Ferrari, Direttrice Fondazione Destination Florence, Nico Gronchi, Presidente Confesercenti Toscana, Valentina Donati, Presidente Federculturae Sport di Confcooperative Toscana.