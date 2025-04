Juventusnews24.com - Canzi alla Rai: «Vinto nel posto più bello. Ma il tifo contro nel calcio femminile…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Rai: le dichiarazioni del tecnico della Juventus Women dopo il successo sul campo della RomaLa Juventus Women di Maxdà lo strappo forse definitivo per lo Scudetto. Battuta la Roma nella sesta giornata della poule scudetto di Serie A femminile: ecco le parole dell’allenatore a Rai Sport.VITTORIA – «Ci stava, dopo tre partite difficili dove non riuscivamo a portare a casa il risultato oggi siamo riusciti nel momento più importate e nelpiù».SI – «Mi viene da dire che ildel calcio femminile è la totale assenza di, oggi non è stato così ed è un vero peccato, mi dispiace. Un contesto meraviglioso, quella è stata la nota stonata».PARTITA – «Non abbiamo fatto una delle migliori partite ma oggi era fondamentale portare a casa il risultato e sono fiero di loro».