Lesione al legamento del ginocchio nella marcatura di Vlahovic stagione finita per Jean

Lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. È questo l’esito degli esami strumentali cui si è sottoposto in mattinata il difensore Gaby Jean. Per lui la stagione è finita.Il calciatore francese, schierato da titolare nella partita persa a Torino contro la Juventus. Lecceprima.it - Lesione al legamento del ginocchio nella marcatura di Vlahovic: stagione finita per Jean Leggi su Lecceprima.it LECCE –alcrociato anteriore delsinistro. È questo l’esito degli esami strumentali cui si è sottoposto in mattinata il difensore Gaby. Per lui la.Il calciatore francese, schierato da titolarepartita persa a Torino contro la Juventus.

Potrebbe interessarti anche:

Infortunio Calafiori - lesione al legamento collaterale del ginocchio : svelati i tempi di recupero per il difensore azzurro. Cosa filtra

UFFICIALE – Tegola Napoli - lesione al soleo per Mazzocchi : salta Inter e non solo

Inter - tegola Zielinski : lesione al polpaccio e 45 giorni di stop

Ne parlano su altre fonti Lesione al legamento del ginocchio nella marcatura di Vlahovic: stagione finita per Jean. Lecce, per Jean stagione terminata. Lesione del legamento crociato del ginocchio. Lecce, lesione del legamento crociato del ginocchio: stagione finita per il difensore francese Gaby Jean. Empoli, stagione finita per Kouame: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. EMPOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per Kouamè. Futura Volley, infortunio grave per Fatim Kone: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio.

Come scrive msn.com: Lecce, lesione del legamento crociato del ginocchio: stagione finita per il difensore francese Gaby Jean - Una brutta notizia per il Lecce all'indomani dell'amara serata dell'Allianz Stadium di Torino, dove i giallorossi sono stati sconfitti ...

Come scrive trnews.it: Lecce, per Jean stagione terminata. Lesione del legamento crociato del ginocchio - LECCE - Con una nota ufficiale, l'U.S. Lecce ha comunica che il calciatore Gaby Jean si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce ...

Secondo calciolecce.it: Guaio Jean, lesione al crociato e stagione finita - Il peggiore dei responsi possibili è arrivato. Gaby Jean, infortunatosi al decimo minuto del match di ieri tra Juventus e Lecce, ha subito la rottura del legamento crociato. Un ko brutto, intuibile ...