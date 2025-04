Cometa di Pasqua 2025 quando e come vederla in Italia anche con un semplice binocolo

2025 ci regala un appuntamento straordinario con il cielo: la cosiddetta cometa di Pasqua, nome popolare attribuito alla cometa C/2025 F2 (SWAN), è pronta a farsi ammirare anche dai cieli Italiani. Un fenomeno raro e suggestivo che, condizioni atmosferiche e ambientali permettendo, potrebbe diventare visibile anche a occhio nudo o con un semplice binocolo. Per gli appassionati di astronomia — e per chi ama alzare lo sguardo al cielo in cerca di meraviglia — si tratta di un evento da non perdere. La scoperta della cometa C/2025 F2 (SWAN) La cometa è stata scoperta all’inizio di aprile 2025 grazie ai telescopi del progetto SWAN (Solar Wind ANisotropies), parte dell’osservatorio spaziale SOHO, gestito congiuntamente da NASA ed ESA. In pochi giorni, C/2025 F2 ha attirato l’attenzione degli astronomi per la sua rapida ascesa di luminosità, al punto che alcuni osservatori esperti sono riusciti già a individuarla con strumenti amatoriali. Quotidiano.net - Cometa di Pasqua 2025: quando e come vederla in Italia anche con un semplice binocolo Leggi su Quotidiano.net La primavera delci regala un appuntamento straordinario con il cielo: la cosiddettadi, nome popolare attribuito allaC/F2 (SWAN), è pronta a farsi ammiraredai cielini. Un fenomeno raro e suggestivo che, condizioni atmosferiche e ambientali permettendo, potrebbe diventare visibilea occhio nudo o con un. Per gli appassionati di astronomia — e per chi ama alzare lo sguardo al cielo in cerca di meraviglia — si tratta di un evento da non perdere. La scoperta dellaC/F2 (SWAN) Laè stata scoperta all’inizio di aprilegrazie ai telescopi del progetto SWAN (Solar Wind ANisotropies), parte dell’osservatorio spaziale SOHO, gestito congiuntamente da NASA ed ESA. In pochi giorni, C/F2 ha attirato l’attenzione degli astronomi per la sua rapida ascesa di luminosità, al punto che alcuni osservatori esperti sono riusciti già a individuarla con strumenti amatoriali.

