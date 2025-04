LIVE Motocross GP Trentino MXGP 2025 in DIRETTA inizia gara 1

DIRETTA LIVE14.12 Tutto pronto per il via di gara-1!14.08 Melandri presente per assistere al ritorno di Cairoli su Ducati.14.04 Molti i tifosi sloveni presenti per supportare Tim Gajser.14.00 Oltre Cairoli su Ducati presenti anche Bonacorsi su Fantic, Monticelli su wild card Kawasaki e altri italiani.13.56 Adamo infuriato con i doppiati che sono costati il secondo posto a favore di de Wolf.13.52 Adamo superato alla fine da de Wolf conclude terzo. Vince Mc Lellan gara-1 di MX2. Da segnalare Lata quinto e Zanchi decimo.13.48 Cairoli ieri sfortunato nella gara di qualifica, dopo una bella partenza si è fermato al secondo giro per un problema alla moto.13.44 In gara 1 di MX1 Adamo si trova a quattro secondi dal primo posto.13.40 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA di gara-1 di MXGP. Oasport.it - LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2025 in DIRETTA: inizia gara-1! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12 Tutto pronto per il via di-1!14.08 Melandri presente per assistere al ritorno di Cairoli su Ducati.14.04 Molti i tifosi sloveni presenti per supportare Tim Gajser.14.00 Oltre Cairoli su Ducati presenti anche Bonacorsi su Fantic, Monticelli su wild card Kawasaki e altri italiani.13.56 Adamo infuriato con i doppiati che sono costati il secondo posto a favore di de Wolf.13.52 Adamo superato alla fine da de Wolf conclude terzo. Vince Mc Lellan-1 di MX2. Da segnalare Lata quinto e Zanchi decimo.13.48 Cairoli ieri sfortunato nelladi qualifica, dopo una bella partenza si è fermato al secondo giro per un problema alla moto.13.44 In1 di MX1 Adamo si trova a quattro secondi dal primo posto.13.40 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-1 di

