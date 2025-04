Ilgiorno.it - Silvano Pietra, rapina in tabaccheria: titolare minacciato con coltello e costretto a consegnare tutti i soldi dell’incasso

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 13 aprile 2025 -ta lain via Umberto Primo a. Erano circa le 17 di ieri, sabato 12 aprile, quando sono entrati due uomini, con i volti coperti da mascherine. All'interno c'era solo il: probabilmente itori hanno aspettato ad agire in un momento in cui non ci fossero altri clienti. E lo hannocon un, facendosidell'incasso, un migliaio di euro circa. La vittima non ha potuto neppure provare a reagire, sia per la superiorità numerica dei malviventi sia per la lama puntata a distanza ravvicinata. Non è rimasto per fortuna ferito, anche se comprensibilmente scosso per l'accaduto. Un'azione fulminea, durata pochi istanti: appena ottenuto quello che volevano, i due sconosciuti, all'apparenza italiani, sono usciti e si sono allontanati a piedi.