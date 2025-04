Calciomercato.it - DIRETTA | Conte: “Problema secondi tempi del Napoli? Avremmo 0 punti con Juve, Inter e Atalanta”

Leggi su Calciomercato.it

Le parole del tecnico azzurro alla vigilia del match di campionato, valido per la 32a giornata: segui lasu Calciomercato.itSenza capitan Di Lorenzo, senza Anguissa e persino Buongiorno infortunato. Ildiscende in campo decimato al Maradona, ma con la consapevolezza di essere lì, in lotta per il quarto Scudetto. Vietato sbagliare e crearsi alibi.Antonioparla in conferenza alla vigilia di-Empoli (LaPresse) Calciomercato.itLe parole di misteralla vigilia di-Empoli e le scelte tecnico-tattiche in vista del monday night. Dubbi sullo schieramento e sugli uomini. Il vero ballottaggio è scegliere tra Raspadori e Neres. Con il primo si passerebbe ad un 4-4-2, mentre con il brasiliano resisterebbe l’idea del 4-3-3 che ha trascinato gli azzurri verso la cima della classifica di Serie A.