Il Bologna perde con l’Atalanta e un difensore si fa male Inter tra 7

l’Atalanta ritorna alla vittoria e lo fa con il Bologna per 2-0. Per i felsinei problemi anche per un difensore e a Pasqua arriva l’Inter.SCONTRO DIRETTO ALLA DEA – Al Gewiss Stadium va in scena una delle partite più belle e Interessanti della domenica di Serie A, ossia quella tra Atalanta e Bologna, scontro diretto in ottica Champions League. La Dea prova a reagire, dopo aver perso tre partite consecutive contro Inter, Fiorentina e Lazio. Il Bologna di Vincenzo Italiano è invece in serie positiva da sette partite tra campionato e Coppa Italia e nell’ultimo turno ha fatto 1-1 con il Napoli al Renato Dall’Ara. I primi minuti di primo tempo sono totalmente ad appannaggio della formazione di Gian Piero Gasperini. Pronti-via e dopo due minuti Mateo Retegui anticipa Lucumi sul traversone di Bellanova e sblocca immediatamente la partita. Inter-news.it - Il Bologna perde con l’Atalanta e un difensore si fa male: Inter tra -7 Leggi su Inter-news.it ritorna alla vittoria e lo fa con ilper 2-0. Per i felsinei problemi anche per une a Pasqua arriva l’.SCONTRO DIRETTO ALLA DEA – Al Gewiss Stadium va in scena una delle partite più belle eessanti della domenica di Serie A, ossia quella tra Atalanta e, scontro diretto in ottica Champions League. La Dea prova a reagire, dopo aver perso tre partite consecutive contro, Fiorentina e Lazio. Ildi Vincenzo Italiano è invece in serie positiva da sette partite tra campionato e Coppa Italia e nell’ultimo turno ha fatto 1-1 con il Napoli al Renato Dall’Ara. I primi minuti di primo tempo sono totalmente ad appannaggio della formazione di Gian Piero Gasperini. Pronti-via e dopo due minuti Mateo Retegui anticipa Lucumi sul traversone di Bellanova e sblocca immediatamente la partita.

