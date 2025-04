Internews24.com - Bisseck, stacco imperioso e schiacciata vincente. Voti unanimi dei quotidiani: le pagelle per il difensore in Inter Cagliari

di Redazione. Ecco ideiper ilnerazzurro inCagliariCagliari termina 3-1, dopo una partenza lampo degli uomini di Inzaghi che permette di mettere a segno il 2-0 per opera di Arnautovic e Lautaro, nella ripresa riemergono i fantasmi di Parma. Dopo una disattenzioneista infatti, Piccoli non perdona e riapre la partita mantenendo ancora in vita ancora i sardi. Ci pensa poiche su corner di Calhanoglu svetta in cielo e mette la palla alle spalle di Caprile. Di seguito ideiproprio per iltedesco.GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Nel primo tempo un recupero spettacolare che strappa applausi a San Siro. Nella ripresa prende l’ascensore e incorna il gol della tranquillità.