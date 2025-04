Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2025 in DIRETTA: Ganna rientra in gruppo dopo la foratura

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Caduta per Rayan Boulahoite (Team TotalEnergies).14.17 Ora è la Alpecin-Deceuninck a far nuovamente l’andatura,sembra pedalar molto bene ed è a ruota della formazione di Van der Poel.14.16 120 km al traguardo.14.15 Inizia il settore n.22: Quérénaing a Maing (2,5 km) ***14.13per Davide Ballerini (XDS Astana Team).14.12 INEOS-Grenadiers molto attiva in questa fase: c’è nei piani della formazione inglese di fare una corsa da protagonista.14.10 Inizia il settore n.23: Artres a Famars (1,2 km) ***14.07 Caduta per Alec Segaert (Lotto) e Niklas Behrens (Team Visma Lease a Bike).14.05ILDI!14.04 Inizia il settore n.24: Quérénaing a Artres (1,3 km) **14.03 Menata di Nils Politt (UAE Emirates – XRG), Pedersen subito a ruota del tedesco.