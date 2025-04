MX2 de Wolf beffa ancora Adamo Il siciliano terzo in gara 1 al Gp del Trentino Vince Mc Lellan

Adamo subisce di nuovo la beffa di Kay de Wolf e si deve accontentare della terza posizione nella gara-1 del GP del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, classe MX2, in scena questo weekend nel suggestivo tracciato di Pietramurata. Un esito davvero amaro per il centauro siciliano, il quale ha dovuto cedere il passo all’avversario ancora una volta all’ultimo giro, esattamente come successo a Riola Sardo la scorsa settimana. Il risultato non cancella però la grande prestazione del centauro in forza alla Red Bull KTM, bravo a trovare la terza piazza alla prima curva, mettendosi alle spalle solo del solido Camden Mc Lellan (Triumph) e di Valerio Lata (Honda). Più attardato invece de Wolf (Husqvarna), costretto a rincorrere fuori dalla top 10. Oasport.it - MX2: de Wolf beffa ancora Adamo! Il siciliano terzo in gara-1 al Gp del Trentino. Vince Mc Lellan Leggi su Oasport.it Sembra una maledizione. Andreasubisce di nuovo ladi Kay dee si deve accontentare della terza posizione nella-1 del GP del, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, classe MX2, in scena questo weekend nel suggestivo tracciato di Pietramurata. Un esito davvero amaro per il centauro, il quale ha dovuto cedere il passo all’avversariouna volta all’ultimo giro, esattamente come successo a Riola Sardo la scorsa settimana. Il risultato non cancella però la grande prestazione del centauro in forza alla Red Bull KTM, bravo a trovare la terza piazza alla prima curva, mettendosi alle spalle solo del solido Camden Mc(Triumph) e di Valerio Lata (Honda). Più attardato invece de(Husqvarna), costretto a rincorrere fuori dalla top 10.

Potrebbe interessarti anche:

Motocross - Adamo sfida De Wolf e Laengenfelder per il titolo in MX2. Lata e Zanchi possono stupire

MX2 - Adamo beffato all’ultimo giro! De Wolf si prende anche gara-2 a Riola Sardo

MX2 : Kay De Wolf trionfa in gara-1 del GP d’Argentina - male Andrea Adamo

Ne parlano su altre fonti MXGP of Turchia TV schedule & Race Links. Jorge Prado e Kay De Wolf dominano sulle dune di Riola Sardo. MXGP Sardegna, Prado è inarrestabile. MX2: de Wolf vince ancora, Adamo perde terreno. MX2: de Wolf beffa ancora Adamo! Il siciliano terzo in gara-1 al Gp del Trentino. Vince Mc Lellan. MX2 Adamo beffato all’ultimo giro! De Wolf si prende anche gara-2 a Riola Sardo. MX2, Adamo beffato all’ultimo giro! De Wolf si prende anche gara-2 a Riola Sardo.

Scrive oasport.it: MX2, Adamo beffato all’ultimo giro! De Wolf si prende anche gara-2 a Riola Sardo - Termina con una beffa la gara-2 valida per il GP di Sardegna, quarto appuntamento valido per il Campionato Mondiale 2025 di motocross, classe MX2. Un ...

Riporta oasport.it: MX2: Andrea Adamo al GP del Trentino per proseguire la sua scalata - L'unica regola è non perdere il ritmo, restare in scia, trovare continuità. Proseguirà al GP del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di ...

Scrive p300.it: MX2 | GP Sardegna 2025: Kay de Wolf strappa una doppietta e torna in testa al campionato - Giornata discontinua per Längenfelder ed Everts, ne approfitta il campione del mondo che ristabilisce le gerarchie; un eroico Adamo è di nuovo sul podio ...