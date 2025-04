Quotidiano.net - Chi è Veronica Confalonieri, la compagna di Lorenzo Musetti che ha pianto e gioito con lui a Montecarlo

Roma, 13 aprile 2025 – Primabatte Tsitsipas e la fidanzataarriva in campo, piange e lo bacia. Poibatte anche de Minaur nella semifinale del Masters 1000 aarriva sul campo, piange, lo abbraccia e lo bacia. Un amore tra i due – entrambi 22enni – sempre vissuto con discrezione e lontano dai riflettori, esploso ora in tutte le sue mille emozioni a, dove il tennista numero due in Italia ha raggiunto traguardi fino ad oggi inafferrabili, fino alla finale contro Carlos Alcaraz. Sono entrambi giovanissimi,, ma hanno già un figlio, Ludovico, che ha compiuto un anno il 15 marzo scorso.è nata a Sanremo e, dopo gli studi in graphic design allo Ied, nel 2019 ha iniziato a lavorare per Sky Sport, dove si occupa di comunicazione visiva e contenuti.