Niente da fare per Musetti Alcaraz trionfa a Montecarlo problemi fisici per l’azzurro

Alcaraz ha vinto la finale del torneo di Montecarlo contro Lorenzo Musetti. È il 18esimo titolo in carriera per lo spagnolo ottenuto anche a causa dei problemi fisici che hanno rallentato l'Italiano alla sua prima volta in un Masters 1000. È durato un solo un set il sogno dell'azzurro, poi rimontato dal più esperto avversario. Musetti ha perso in tre set (3-6, 6-1, 6-0) mentre Alcaraz sigla la prima vittoria nel torneo monegasco. Musetti nell'ultimo set ha dovuto fare i conti con un infortunio muscolare, che ha richiesto anche l'intervento di medico e fisioterapista. La cavalcata di Musetti a Montecarlo Per il tennista toscano è stata la prima volta in un Masters 1000, primo torneo che apre la stagione sulla terra rossa. Prima del toscano classe 2002, solo Fabio Fognini era riuscito a raggiungere la finale monegasca nel 2019, con tanto di trionfo contro il serbo Dusan Lajovic.

