Conte Problema secondi tempi Fosse così avremmo zero punti contro la Juventus contro l’Inter o l’Atalanta

Oggi alle 14 Antonio, allenatore del Napoli, presenterà in conferenza stampa il match di domanil’Empoli. Il tecnico deve fare a meno di Di Lorenzo e Anguissa, entrambi squalificati. Quasi sicura anche l’assenza di Buongiorno, ai box per un infortunio. Davanti dovrebbe essere confermato l’attacco titolare a tre con Neres, Lukaku, Politano. In mezzo al campo dubbio Billing-Gilmour, davanti a Meret Rrahmani e Juan Jesus supportati da Mazzocchi e Olivera ai lati.Leggi anche: Tuttosport critica: come mai la mentalità non è una delle doti principali del Napoli?: «Nel secondo tempo, magari non volendo subentra una sorta di difesa»Finiti gli scontri diretti. Ultime sette, un nuovo percorso. Quali sono le insidie?«Le insidie sono in ogni gara. Possono cambiare gli obiettivi ma la maggior parte delle squadre ha degli obiettivi ancora in corso.