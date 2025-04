Italia Qatar Fontana Impegno dei Parlamenti decisivo per la pace

Qatar) (ITALPRESS) – Lorenzo Fontana, nella prima visita in Qatar di un presidente della Camera, ha incontrato oggi a Doha lo speaker dello Shura Council, Abdul Aziz Bin Khalid Al-Ghanim. Al centro del colloquio, il rafforzamento delle relazioni tra la Camera dei deputati e il Consiglio della Shura.Si è registrata, in particolare, la piena convergenza sull’importanza della diplomazia parlamentare anche per la situazione in Medio Oriente.“Il Qatar ha assunto un ruolo centrale nello scenario internazionale e noi, come esponenti dei Parlamenti, siamo chiamati a dare un contributo per la pace e la sicurezza a livello regionale e globale”, dice il Presidente Fontana che, nel corso dell’ incontro, ha ricordato le visite a Montecitorio dell’Emiro Tamim Bin Hamad Al Thani, il 21 ottobre scorso e del vicepresidente del Consiglio della Shura, Hamda bint Hassan Al Sulaiti, il 20 febbraio di quest’anno. Unlimitednews.it - Italia-Qatar, Fontana “Impegno dei Parlamenti decisivo per la pace” Leggi su Unlimitednews.it DOHA () (ITALPRESS) – Lorenzo, nella prima visita indi un presidente della Camera, ha incontrato oggi a Doha lo speaker dello Shura Council, Abdul Aziz Bin Khalid Al-Ghanim. Al centro del colloquio, il rafforzamento delle relazioni tra la Camera dei deputati e il Consiglio della Shura.Si è registrata, in particolare, la piena convergenza sull’importanza della diplomazia parlamentare anche per la situazione in Medio Oriente.“Ilha assunto un ruolo centrale nello scenario internazionale e noi, come esponenti dei, siamo chiamati a dare un contributo per lae la sicurezza a livello regionale e globale”, dice il Presidenteche, nel corso dell’ incontro, ha ricordato le visite a Montecitorio dell’Emiro Tamim Bin Hamad Al Thani, il 21 ottobre scorso e del vicepresidente del Consiglio della Shura, Hamda bint Hassan Al Sulaiti, il 20 febbraio di quest’anno.

