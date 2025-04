Fabrizio Moro e il dramma della droga ecco cosa ha raccontato il cantante sul suo passato

Fin dall'inizio del suo debutto nel mondo della musica, Fabrizio Moro ha sempre mostrato una grande autenticità e sensibilità artistica. Nel corso degli anni ha parlato apertamente delle sue fragilità e del suo percorso di ripresa. La sua musica intensa, spesso graffiante, a volte pare riflettere le sue esperienze di vita, cresciuto in un quartiere difficile come San Basilio a Roma.Per il suo cinquantesimo compleanno il cantautore romano ripercorre la sua carriera, tra successi, drammi, cadute e rinascite. ecco tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by Fabrizio Moro (@FabrizioMoropage)Fabrizio Moro: il dramma della drogaIl cantante non ha mai nascosto di aver attraversato un periodo complicato nella sua giovinezza, caratterizzato dall'abuso di alcool e droghe.

