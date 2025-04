Ilgiorno.it - Cambio gomme 2025 in Lombardia, è ora di montare gli pneumatici estivi. Ecco da quando, le esenzioni, i costi e le multe

Milano, 13 aprile aprile- Da martedì 15 aprile sino al 15 maggio inè possibileleestive per chi ha scelto di usare gliinvernali. Per chi ha optato per le catene a bordo o per le “quattro stagioni” (con la dicitura M+S). invece nulla cambia. Dal 16 maggio chi non avrà glisarà passibile di una multa salata.cambiare leQuanto costa ilQuestione di sicurezza La norma Sanzioni e assicurazione Ma vediamo cosa prevede la legge per lacambiare leAvete 30 giorni di tempo, dal 15 aprileal 15 maggio, ma il consiglio è di prenotare in anticipo un appuntamento dal vostro gommista di fiducia. Per loro è un periodo di super lavoro e e l’agenda potrebbe essere pienissima.