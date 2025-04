Carlos Alcaraz vince sulla terra rossa di Montecarlo il sogno di Lorenzo Musetti si spegne sul più bello

Carlos Alcaraz ha vinto l'Atp Montecarlo 2025 e il sogno di Lorenzo Musetti si è purtroppo spento sul più bello. Oggi, domenica 13 aprila, il campione spagnolo ha trionfato nel Masters 1000 sulla terra rossa monegasca con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-0.Musetti aveva iniziato alla grande. Europa.today.it - Carlos Alcaraz vince sulla terra rossa di Montecarlo: il sogno di Lorenzo Musetti si spegne sul più bello Leggi su Europa.today.it ha vinto l'Atp2025 e ildisi è purtroppo spento sul più. Oggi, domenica 13 aprila, il campione spagnolo ha trionfato nel Masters 1000monegasca con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-0.aveva iniziato alla grande.

Potrebbe interessarti anche:

Atp Montecarlo 2025 - Carlos Alcaraz domina e vince contro Altmaier

ATP Montecarlo 2025 : Carlos Alcaraz soffre - ma vince in rimonta contro il francese Fils

Carlos Alcaraz esce subito di scena a Miami! Vince Goffin in tre set e Sinner ‘sorride’

Ne parlano su altre fonti Carlos Alcaraz vince sulla terra rossa di Montecarlo: il sogno di Lorenzo Musetti si spegne sul più bello. Musetti-Alcaraz, finale Montecarlo 2025: il risultato in diretta live. Quanto guadagna Lorenzo Musetti se vince Monte Carlo: montepremi e prize money. Un infortunio costringe Musetti alla resa. A Montecarlo vince Alcaraz. Carlos Alcaraz rimonta Cerundolo e vince il primo match a Montecarlo. Musetti, che carattere! Vince (di nuovo) in rimonta al tie-break contro De Minaur e va in finale. Giocher&agr.

Secondo huffingtonpost.it: Un infortunio costringe Musetti alla resa. A Montecarlo vince Alcaraz - Vinto il primo set (6-4), il tennista di Carrara subisce il prepotente ritorno dello spagnolo nel secondo (1-6). A inizio del terzo set un problema muscolare ...

Scrive today.it: Carlos Alcaraz vince sulla terra rossa di Montecarlo: il sogno di Lorenzo Musetti si spegne sul più bello - Il toscano, per la prima volta in finale in un Masters 1000, si arrende alla rimonta del campione spagnolo dopo aver vinto il primo set. Un infortunio muscolare gli ha impedito di lottare nel terzo se ...

Nota di msn.com: Musetti si arrende ad Alcaraz nella finale di Montecarlo, sconfitto 2-1 - AGI - Niente da fare per Lorenzo Musetti. Il 23enne carrarino vince il primo set ma Carlos Alcaraz rimonta e si aggiudica per 3-6, 6-1, 6-0 il "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra b ...