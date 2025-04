Inter Cagliari Lautaro non si ferma più Le pagelle dei quotidiani

Inter Cagliari, Lautaro non si ferma più! Le pagelle dei quotidiani sulla prestazione del capitano nerazzurroAltra grande gara da protagonista per il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, protagonista anche ieri nella vittoria nerazzurra contro il Cagliari. Goal numero 20 in stagione per lui, che timbra il cartellino, dopo averlo fatto in Champions League. Ecco le pagelle dei principali quotidiani Nazionali:GAZZETTA DELLO SPORT 7- Come a Monaco, prima spreca un'occasione, poi trova la porta. Ed è il 12° sigillo del campionato. Il Toro non stacca mai. E' arrivato al top al momento giustoCORRIERE DELLO SPORT 7- Fa 20 centri in stagione, gelando Caprile con uno scavetto. San Siro si spaventa quando gli si gira la caviglia. TUTTOSPORT 7– Con lo scavetto segna il 20° stagionale (149° con Inter).

Inter-Cagliari 2-1 LIVE : Arnautovic e Lautaro - accorcia Piccoli!

Inter-Cagliari 2-0 LIVE : Arnautovic di prepotenza - Lautaro di classe su assist dell'austriaco. Piccoli - che errore!

Inter Cagliari LIVE 2-0 : Piccoli sbaglia - Lautaro no! Raddoppio dei nerazzurri

