A Castiglion Fiorentino si è parlato di energie rinnovabili e dei benefici offerti dalla Fondazione Cer Italia

Fiorentino si è parlato di energie rinnovabili e dei benefici offerti dalla Fondazione Cer Italia. "Questa comunità energetica mira a fornire alle piccole e medie imprese ma soprattutto ai privati cittadini un modello pratico e immediato, che facilita l'attuazione rapida di configurazioni energetiche sui territori, coinvolgendo tutti in gli interessati senza costi e vincoli nella registrazione della Comunità sia in qualità di consumatori che di piccoli produttori di energia. Nei luoghi in cui la Cer dispone di impianti di produzione da fon9 rinnovabili, l'adesione permette ai membri di beneficiare anche degli incen9vi appositamente previs9 per le comunità energe9che. Tale sistema ottimizza l'uso di energia rinnovabile, offrendo vantaggi economici, ambientali e sociali.

