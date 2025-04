Guarire il mare tra Ostia e Fiumicino si può i progetti in atto

Fiumicino e Ostia, 12 aprile 2025- Un mare che ha sofferto, ma che può Guarire. Le acque tra Ostia e Fiumicino, da anni attraversate da rotte commerciali, crocieristiche e pescherecce, sono oggi al centro di un rinnovato interesse europeo che guarda alla sostenibilità ambientale come obiettivo concreto.Lo certifica l’European Maritime Transport Environmental Report 2025, secondo cui il Mediterraneo ha registrato un aumento delle emissioni del 15% dal 2015 al 2023, ma evidenzia anche strumenti, risorse e normative che proprio in questi anni possono trasformare il destino delle coste laziali.Il litorale romano rientra infatti nella nuova area SECA (Sulphur Emission Control Area) che entrerà in vigore dal 1° maggio 2025. Una novità che porterà limiti più stringenti alle emissioni di zolfo dalle navi e che, come già avvenuto nel Baltico e nel mare del Nord, potrà produrre benefici tangibili per la qualità dell’aria. Leggi su Ilfaroonline.it , 12 aprile 2025- Unche ha sofferto, ma che può. Le acque tra, da anni attraversate da rotte commerciali, crocieristiche e pescherecce, sono oggi al centro di un rinnovato interesse europeo che guarda alla sostenibilità ambientale come obiettivo concreto.Lo certifica l’European Maritime Transport Environmental Report 2025, secondo cui il Mediterraneo ha registrato un aumento delle emissioni del 15% dal 2015 al 2023, ma evidenzia anche strumenti, risorse e normative che proprio in questi anni possono trasforil destino delle coste laziali.Il litorale romano rientra infatti nella nuova area SECA (Sulphur Emission Control Area) che entrerà in vigore dal 1° maggio 2025. Una novità che porterà limiti più stringenti alle emissioni di zolfo dalle navi e che, come già avvenuto nel Baltico e neldel Nord, potrà produrre benefici tangibili per la qualità dell’aria.

