Lapresse.it - Atp Montecarlo, Musetti sconfitto in finale da Alcaraz

Il tennis aggressivo di Carlos Alcarez e un guaio fisico tra secondo e terzo set costano a Lorenzoladel ‘Rolex Monte-Carlo Masters’, terzo Masters ‘1000’ della stagione. Lo spagnolo prevale in rimonta dopo aver ceduto il primo set per 6-3. Nel secondo aggredisce, conquista due palle break e chiude 6-1.Sotto di 0-3 nel terzo setchiede il timeout medico con l’intervento del fisioterapista. Gli è stato somministrato un antidolorifico ed effettuato un massaggio. Al rientro accusa ancora fastidio e non riesce a riprendere il set che finisce 6-0 per. Crowning a new champion in Monaco ?@carloswins the 2025 #RolexMasters! pic.twitter.com/GTNpLwXmiM— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 13, 2025