Nemmeno la pioggia ferma la Bergamo San Vigilio una sessantina di moto al Memorial Dino Sestini

Bergamo al suo colle più alto, San Vigilio e il suo castello – piovesse, quel che è certo è che l’ha fatto in quest’edizione 2025 della Rievocazione Storica della Bergamo-San Vigilio – Memorial Dino Sestini, che come da tradizione inaugura l’annata di manifestazioni motociclistiche organizzate dal Club Orobico Auto moto d’Epoca di Pedrengo. Ma questo non ha certo fermato i centauri che non mancherebbero alla manifestazione per nulla al mondo: sono state comunque una sessantina le moto presenti.102 anni di storia, quelli della Bergamo-San Vigilio, riscoperti grazie all’impegno del sodalizio federato Automotoclub Storico italiano che, con l’occasione, vuole onorare la memoria del suo primo vincitore e personaggio che, per Bergamo, sarebbe diventato mecenate: Dino Sestini, fondatore della SIAD, in sella alla sua moto, una Indian da lui preparata, si aggiudicò la gara nelle prime due edizioni del 1923 e del 1924. Bergamonews.it - Nemmeno la pioggia ferma la Bergamo-San Vigilio: una sessantina di moto al Memorial Dino Sestini Leggi su Bergamonews.it Non sappiamo se 102 anni fa all’evento originario – pioneristico e avventuroso, che si svolgeva sul percorso di 4 km, ovviamente sterrato, che collegavaal suo colle più alto, Sane il suo castello – piovesse, quel che è certo è che l’ha fatto in quest’edizione 2025 della Rievocazione Storica della-San, che come da tradizione inaugura l’annata di manifestazioniciclistiche organizzate dal Club Orobico Autod’Epoca di Pedrengo. Ma questo non ha certoto i centauri che non mancherebbero alla manifestazione per nulla al mondo: sono state comunque unalepresenti.102 anni di storia, quelli della-San, riscoperti grazie all’impegno del sodalizio federato Autoclub Storico italiano che, con l’occasione, vuole onorare la memoria del suo primo vincitore e personaggio che, per, sarebbe diventato mecenate:, fondatore della SIAD, in sella alla sua, una Indian da lui preparata, si aggiudicò la gara nelle prime due edizioni del 1923 e del 1924.

