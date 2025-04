Evasione da film a Palermo chi sono i fuggitivi

Evasione questa mattina al carcere minorile Malaspina di Palermo. Tre i giovani detenuti che sarebbero riusciti a fuggire dalla struttura probabilmente usando alcuni lenzuoli legati tra loro per calarsi dalle mure della casa circondariale. Polizia e carabinieri sono alla caccia dei ricercati, in volo anche l'elicottero della polizia di stato. Uno sarebbe stato preso, è un detenuto originario della Costa d'Avorio. Si stanno ricercando gli altri due evasi: un tunisino e un marocchino. Gli investigatori stanno pattugliando diversi quartieri e le stazioni ferroviarie di Palermo. Controlli anche al porto.

