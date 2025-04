Mara Venier lascia Domenica IN a Barbara d Urso Attesa per decisione retroscena

Barbara d'Urso nuova conduttrice di Domenica IN? Attesa per decisione di Mara VenierBarbara d'Urso manca in televisione e questo è un dato di fatto. Pomeriggio 5 è stato distrutto da Myrta Merlino con ascolti TV al di sotto di un milione di telespettatori negli ultimi giorni, dati paragonabili a una puntata di Casa a Prima Vista su Real Time. Dalle ore 16:20 del 26 giugno 2023, quando con un secco comunicato stampa Mediaset Pier Silvio Berlusconi troncava ogni rapporto di lavoro, che Maria Carmela si trova in un limbo e ad oggi non ha trovato ancora la luce per uscirne. L'amministratore delegato, non soltanto l'ha cacciata in malo modo da Cologno Monzese, dopo anni di onorato servizio senza mai un giorno di assenza (a differenza di Myrta Merlino), ma avrebbe anche sbarrate le porte per il suo ritorno in Rai. Tvpertutti.it - Mara Venier lascia Domenica IN a Barbara d'Urso? Attesa per decisione: retroscena Leggi su Tvpertutti.it d'nuova conduttrice diIN?perdid'manca in televisione e questo è un dato di fatto. Pomeriggio 5 è stato distrutto da Myrta Merlino con ascolti TV al di sotto di un milione di telespettatori negli ultimi giorni, dati paragonabili a una puntata di Casa a Prima Vista su Real Time. Dalle ore 16:20 del 26 giugno 2023, quando con un secco comunicato stampa Mediaset Pier Silvio Berlusconi troncava ogni rapporto di lavoro, che Maria Carmela si trova in un limbo e ad oggi non ha trovato ancora la luce per uscirne. L'amministratore delegato, non soltanto l'ha cacciata in malo modo da Cologno Monzese, dopo anni di onorato servizio senza mai un giorno di assenza (a differenza di Myrta Merlino), ma avrebbe anche sbarrate le porte per il suo ritorno in Rai.

Potrebbe interessarti anche:

Toni Servillo lascia lo studio di Domenica In - Mara Venier : “È colpa mia”

“È difficile andare avanti…” - Mara Venier travolta dalle emozioni : lascia lo studio di “Domenica In”

Mara Venier lascia in lacrime lo studio di Domenica In dopo aver ricordato Eleonora Giorgi

Ne parlano su altre fonti Mara Venier lascia Domenica in: al suo posto Alberto Matano? Grandi manovre in Rai, tutto quello che sappiamo. Mara Venier lascia "Domenica in"? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto.... Domenica In, Mara Venier lascia Bruno Vespa a bocca aperta: "Ti do un grande scoop", clamoroso in Rai. Mara Venier, trasloco per amore di Nicola: “Mio marito ha bisogno di me, vado a Milano”. Mara Venier e l'annuncio a sorpresa su Domenica In, la conduttrice spiazza Vespa: "Ti do questo grande scoop". Mara Venier interrompe la diretta e corre dal cameraman: cosa è successo a Domenica In.

Segnala libero.it: Mara Venier, quanto guadagna con 'Domenica In': il cachet da sogno della conduttrice - Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Riporta novella2000.it: A Domenica In, Mara Venier si è commossa ricordando Eleonora Giorgi insieme a suo figlio Andre Rizzoli. Cos’è successo - A Domenica In, Mara Venier si è commossa ricordando Eleonora Giorgi insieme a suo figlio Andre Rizzoli. Cos'è successo ...

Scrive libero.it: Barbara D'Urso in Rai, il retroscena su Domenica In e il futuro di Mara Venier. Cosa succede - Secondo Dagospia, 'Carmelita' sarebbe in cima alla lista dei vertici Rai per guidare Domenica In, ma resta da capire cosa farà Mara Venier.