Arriva la Luna piena rosa sul Lago di Como romantica sì ma in versione mini

Lago di Como si prepara a un piccolo incanto: la Luna piena rosa, un nome che evoca poesia ma nasconde una verità un po’ meno scenografica. Sarà infatti una "mini Luna piena", la più piccola dell’anno, perché si trova nel punto più lontano dalla Terra. Quicomo.it - Arriva la Luna piena rosa sul Lago di Como: romantica, sì, ma in versione mini Leggi su Quicomo.it Stasera, 13 aprile, anche il cielo sopra ildisi prepara a un piccolo incanto: la, un nome che evoca poesia ma nasconde una verità un po’ meno scenografica. Sarà infatti una "", la più piccola dell’anno, perché si trova nel punto più lontano dalla Terra.

