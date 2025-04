Ilfattoquotidiano.it - “Il 25 aprile? Una cagata pazzesca”. A Varese gli striscioni di Blocco studentesco: “Lo dice anche l’Anpi”

Mancano due settimane alla Festa della Liberazione, quest’anno all’80esimo anniversario, e come ogni anno tocca prepararsi al peggio. Ae Luino (provincia di), sabato mattina i cittadini hanno trovato e rimosso alcunifirmati dal movimento di estrema destrasui quali la Digos sta eseguendo accertamenti. Roba per palati fini: “L’unico schiaffo all’Italia è la Resistenza”, “25liberazione intestinale” e ancora “La Resistenza è una”. Di seguito, su ogni striscione, “lo!”. Perché a motivare l’azione, poi rivendica come “goliardica”, è stato il recente diverbio tra uno studente di 19 anni, consigliere comunale nel varesotto e vice presidente provinciale di Gioventù nazionale, vivaio di Fratelli d’Italia, e la presidente provinciale dell’Associazione partigiani d’Italia, Ester De Tomasi.