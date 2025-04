Napoli Empoli Antonio Conte in conferenza stampa oggi alle 14 – LIVE

oggi alle 14 Antonio Conte, allenatore del Napoli, presenterà in conferenza stampa il match di domani contro l'Empoli. Il tecnico deve fare a meno di Di Lorenzo e Anguissa, entrambi squalificati. Quasi sicura anche l'assenza di Buongiorno, ai box per un infortunio. Davanti dovrebbe essere confermato l'attacco titolare a tre con Neres, Lukaku, Politano. In mezzo al campo dubbio Billing-Gilmour, davanti a Meret Rrahmani e Juan Jesus supportati da Mazzocchi e OLIVEra ai lati.

