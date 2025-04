Napoli Conte Le insidie ci sono in ogni gara Neres sta bene Spinazzola è a disposizione

Conte ha parlato in conferenza stampa in vista del match in programma domani sera tra Napoli e Empoli. Di seguito le parole del tecnico:“Le insidie sono in ogni gara perché possono cambiare gli obiettivi, ma la maggior parte delle squadre hanno degli obiettivi correnti come la salvezza o l’Europa”.Problema secondi tempi per il Napoli: “Se fosse un problema di secondi tempi avremmo zero punti contro Inter, Juve e Atalanta. Le partite durano 90 minuti più recupero. Sicuramente in alcune partite potevamo gestirsci meglio visto che eravamo andati in vantaggio, dominando il primo tempo. Invece nel secondo, magari per la fame degli avversari, magari non volendo mentalmente subentra una sorta di difesa, ma non accade solo a noi. Dobbiamo lavorare per finire come iniziamo le partite. Anteprima24.it - Napoli, Conte: “Le insidie ci sono in ogni gara. Neres sta bene, Spinazzola è a disposizione” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 4 minutiAntonioha parlato in conferenza stampa in vista del match in programma domani sera trae Empoli. Di seguito le parole del tecnico:“Leinperché poscambiare gli obiettivi, ma la maggior parte delle squadre hanno degli obiettivi correnti come la salvezza o l’Europa”.Problema secondi tempi per il: “Se fosse un problema di secondi tempi avremmo zero punti contro Inter, Juve e Atalanta. Le partite durano 90 minuti più recupero. Sicuramente in alcune partite potevamo gestirsci meglio visto che eravamo andati in vantaggio, dominando il primo tempo. Invece nel secondo, magari per la fame degli avversari, magari non volendo mentalmente subentra una sorta di difesa, ma non accade solo a noi. Dobbiamo lavorare per finire come iniziamo le partite.

