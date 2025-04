A Firenze nuovo asfalto in lungarno Soderini

Firenze, 13 aprile 2024 – Sono diversi gli interventi in programma a Firenze nella settimana dal 14 aprile. Dal prossimo lunedì prenderà il via l’asfaltatura notturna di lungarno Soderini. I lavori saranno effettuati in orario 21-6 e termineranno il 20 aprile. Nella prima fase scatterà la chiusura del tratto da Ponte alla carraia e piazza Cestello; nella seconda fase il cantiere si sposterà nel tratto piazza Cestello-Ponte Vespucci. Oltre alla chiusura del tratto interessato dai lavori, sarà interrotta la circolazione in piazza di Cestello (tra via del Piaggione e lungarno Soderini nella corsia veicolare lato numero civico 1) e in via dei Tiratoio (tra vicolo del Tiratoio e lungarno Soderini). Previsto inoltre un senso unico in via del Piaggione da piazza di Cestello a piazza del Tiratoio. Percorso alternativo per i veicoli autorizzati provenienti da lungarno Guicciardini-piazza Nazario Sauro e diretti nel tratto chiuso (prima fase): Ponte alla Carraia-piazza Goldoni-Borgo Ognissanti-via Curtatone-lungarno Vespucci-Ponte Vespucci. Lanazione.it - A Firenze nuovo asfalto in lungarno Soderini Leggi su Lanazione.it , 13 aprile 2024 – Sono diversi gli interventi in programma anella settimana dal 14 aprile. Dal prossimo lunedì prenderà il via l’asfaltatura notturna di. I lavori saranno effettuati in orario 21-6 e termineranno il 20 aprile. Nella prima fase scatterà la chiusura del tratto da Ponte alla carraia e piazza Cestello; nella seconda fase il cantiere si sposterà nel tratto piazza Cestello-Ponte Vespucci. Oltre alla chiusura del tratto interessato dai lavori, sarà interrotta la circolazione in piazza di Cestello (tra via del Piaggione enella corsia veicolare lato numero civico 1) e in via dei Tiratoio (tra vicolo del Tiratoio e). Previsto inoltre un senso unico in via del Piaggione da piazza di Cestello a piazza del Tiratoio. Percorso alternativo per i veicoli autorizzati provenienti daGuicciardini-piazza Nazario Sauro e diretti nel tratto chiuso (prima fase): Ponte alla Carraia-piazza Goldoni-Borgo Ognissanti-via Curtatone-Vespucci-Ponte Vespucci.

